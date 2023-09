Cinquantenne muore in campeggio soffocato da un pezzo di carne mentre stava cenando

Stava tranquillamente cenando all’interno di un campeggio in Maremma ad Orbetello, ma è morto prima che finisse di cenare. E’ accaduto che un 50enne ospite di un campeggio è morto a seguito di un pezzo di carne che, mentre stava mangiando, ne avrebbe ostruito le vie respiratorie.

I soccorsi sono stati prontamente allertati, è stata anche tentata l’esecuzione della manovra di Heimlich per vedere di disostruire le vie respiratorie facendo rigettare il boccone, ma per l’uomo purtroppo non c’è stato niente da fare.