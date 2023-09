Caltanissetta. Ancora un riconoscimento per il poeta e scrittore nisseno Salvatore Amico

Ancora un riconoscimento per il poeta e scrittore Salvatore Amico che si è classificato al primo posto per una lirica in lingua siciliana, giovedì 28 settembre 2023, alla nona edizione del “Premio nazionale di poesia “Giuseppe Ganduscio, una vita per la pace”, bandito dall’Associazione di volontariato “Auser” di Ribera.

La giuria ha assegnato il premio unico della sezione poesia in lingua italiana a tema libero al poeta licatese Lorenzo Peritore, per la poesia “Elogio alla donna”. Al poeta nisseno Salvatore Amico è andato il premio unico nella sezione poesie in dialetto a tema libero per la poesia “Viva la Sicilia, viva l’Unità d’Italia”.

Nel corso della serata sono stati conferiti riconoscimenti speciali a personalità che si sono particolarmente distinte nel campo della musica classica o popolare, della letteratura e dell’impegno sociale e per la creazione di un mondo di pace. Al tenore Pippo Veneziano, è andato il premio per la musica, al giornalista-scrittore Raimondo Moncada il premio per la letteratura, a Piero Mangione, alla memoria, sindacalista – già presidente provinciale dell’Auser Agrigento è andato il premio per l’impegno sociale.

L’incontro, condotto dal giornalista Totò Castelli, è stato aperto da un documentario fotografico che, con la voce narrante di Roberto Piparo, ha illustrato le fasi salienti della vita e del pensiero del pacifista riberese vissuto tra il 1925 e il 1963, noto tra l’altro, oltre per il suo impegno sociale e politico, anche per essere autore di alcuni dei canti portati al grande pubblico dalla “cantatrice del sud” Rosa Balistreri.