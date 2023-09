Bimbo di tre anni salvo per miracolo: precipita dal balcone al secondo piano, ma i fili della biancheria ne hanno attutito la caduta

Salvo per miracolo. Un bambino di 3 anni è precipitato dal balcone di un’abitazione al secondo piano ad Alessandria. Ma la presenza di alcuni fili della biancheria, installati all’esterno del terrazzo del piano sottostante, hanno scongiurato il peggio. Il bimbo – che si trovava da solo in casa – è infatti atterrato al piano di sotto, senza riportare ferite. Mentre la madre è stata denunciata per il reato di abbandono di minore.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il bambino era stato lasciato da solo in casa: il padre si trovava al lavoro, la madre per non svegliarlo aveva deciso di uscire per accompagnare a scuola la sorellina di 5 anni. Ma il piccolo, una volta sveglio, era riuscito a raggiungere il balcone e salire sul sellino di una motocicletta giocattolo.

Improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto. La presenza dei fili per stendere la biancheria, infine, ha attutito la caduta del bimbo, salvandolo. L’allarme dei vicini e i precedenti