Al via l’VIIIª Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia. A Caltanissetta due importanti eventi

Dal 2 all’8 ottobre 2023 torna l’appuntamento annuale con la Settimana Nazionale della Dislessia, organizzata da AID in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA).

“LEGGEre libera TUTTI: diritti verso l’apprendimento” è il titolo della manifestazione targata 2023: un’iniziativa giunta oggi alla sua VIIIª edizione e che lo scorso anno ha ottenuto uno straordinario successo, con ben 171 eventi (di cui 133 in presenza, 26 online, 12 in modalità mista). Gli appuntamenti sono stati promossi dalle sezioni provinciali, grazie al coinvolgimento di centinaia di volontari, per un totale di circa 426 ore di attività formativa e informativa, che hanno visto la partecipazione di oltre 3.000 persone in tutta Italia.

Numeri significativi, che danno la misura dell’importanza del tema e dell’interesse da esso suscitato presso docenti, famiglie, studenti e cittadini desiderosi di saperne di più.

Anche per l’edizione che sta per iniziare e che si svolgerà nella prima settimana di ottobre, sia con incontri in presenza sia online, è previsto un articolato programma di eventi di informazione e sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale, organizzati a livello locale da centinaia di volontari di oltre 70 sezioni provinciali AID, in collaborazione con enti pubblici, del terzo settore e istituti scolastici.

Al centro del dibattito di ottobre vi sarà la legge 170/2010, che riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando alla Scuola e agli Atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il meritato successo formativo.

Sin dalla sua fondazione, nel 1997, AID ha guidato le tappe dell’inclusione e della valorizzazione delle persone con DSA verso un orizzonte di diritti nel quale ciascuno sia libero di apprendere e lavorare secondo le proprie caratteristiche. Tra queste tappe, la legge 170 del 2010 rappresenta certamente un traguardo fondamentale, insieme alla legge 25 del 2022, con la quale i diritti degli studenti con DSA sono stati estesi anche al mondo del lavoro.

L’ obiettivo che AID si prefigge è che questi diritti siano pienamente riconosciuti, e che trovino applicazione anche negli ambiti in cui non sono ancora certi, ad esempio università e concorsi regionali.

In occasione della VIII edizione, la sezione AID di Caltanissetta, organizza due convegni gratuiti, a caltanissetta e a Gela, dal titolo “DSA: dalla parte degli alunni”, per fare il punto della situazione su una serie di ambiti di intervento relativi ai disturbi specifici dell’apprendimento: criticità sull’attuazione della legge 170/2010 nelle scuole italiane, aspetti emotivi e profili cognitivi dei soggetti con DSA. Nel corso degli appuntamenti saranno approfondite, inoltre, le ultime notizie relative alla ricerca scientifica sui trattamenti abilitativi della lettura.

“DSA: dalla parte degli alunni” sarà a Caltanissetta martedì 3 ottobre alle ore 15.10, presso il Teatro Margherita in Corso Vittorio Emanuele II n. 73. Interverranno, moderati da Cettina Mezzatesta, Psicologa Psicoterapeuta Asp 6 Partinico: Marco Maria Leonardi, Psicologo, Presidente sezione AID Caltanissetta e Coordinatore AIRIPA Sicilia; Rita Chianese, Psicologa e Psicoterapeuta, Coordinatrice regionale Federazione Italian Psicologi; Serafino Buono, Direttore UOC di Psicologia IRCCS Oasi Maria SS Troina; Santo Di Nuovo, Professore Emerito di Psicologia, Università degli Studi di Catania.

A Gela, il convegno si terrà venerdì 6 ottobre alle ore 15.30, presso l’Istituto Comprensivo Ettore Romagnoli in Via Volturno 28. La moderazione sarà affidata a Mariangela Tandurella, Psicologa, Associazione Studenti Sorridenti, e parteciperanno: Marco Maria Leonardi, Psicologo, Presidente sezione AID di Caltanissetta e Coordinatore AIRIPA Sicilia; Serafino Buono, Direttore UOC di Psicologia IRCCS Oasi Maria SS Troina; Antonella Trentin, giornalista, ex Vicepresidente nazionale AID e genitore.

Gli eventi sono aperti a tutti: docenti, tecnici, genitori, studenti con DSA, adulti con DSA e a chiunque sia interessato al tema. L’ingresso a entrambi i convegni è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti disponibili e a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.