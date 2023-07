Sport come strumento di inclusione sociale e crescita personale, questo lo spirito del torneo di calcio di EAP Fedarcom

Si è concluso con grande successo il torneo di calcio organizzato dall’agenzia formativa EAP Fedarcom con il patrocinio gratuito del comune di Caltanissetta.

L’evento si è svolto nei giorni 11, 12 e 13 luglio presso il campetto Angeli.

L’iniziativa ha registrato una partecipazione eccezionale, con la presenza di ben 40 ragazzi, dai 13 ai 17 anni, provenienti dai diversi quartieri di Caltanissetta.

Durante le tre giornate di torneo, i giovani calciatori hanno dimostrato impegno, determinazione e spirito sportivo sul campo, dando il massimo in ogni partita. Le partite sono state avvincenti e hanno regalato emozionanti momenti di gioco, coinvolgendo sia i giocatori che il pubblico presente.

Il torneo si è rivelato un’opportunità straordinaria per i giovani calciatori di mettere in mostra le proprie abilità tecniche e tattiche, nonché per promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale e crescita personale.



Tutti i partecipanti sono stati gratificati con numerosi premi e sorprese. Ogni giocatore ha ricevuto un riconoscimento per la sua partecipazione e la squadra vincitrice è stata premiata con una coppa.

Lo staff ha deciso di premiare un giovane che si è distinto per l’educazione, il coinvolgimento e l’atteggiamento positivo dimostrato durante il torneo. Rida Senna è stato insignito della maglia numero 1, gentilmente donata da Alessio Sferrazza, coordinatore area tecnica della Nissa F.C.

L’agenzia formativa EAP Fedarcom desidera ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato al torneo, il mister Massimo Ribellino e l’arbitro Pietro Mirisola per la loro preziosa collaborazione. Grazie all’impegno di tutti, l’evento è stato un grande successo e ha contribuito a promuovere l’amore per lo sport e la formazione.



EAP Fedarcom continuerà ad impegnarsi sul territorio, promuovendo attività di formazione.

L’agenzia formativa darà vita a una squadra di calcio che consentirà ai giovani talenti di sviluppare le proprie abilità e perseguire l’amore per il calcio.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle attività future dell’ente, si prega di visitare il sito web e i canali social di EAP Fedarcom.