Sicilia, operazione “Estate Sicura”, controlli in strutture balneari nel catanese

Nell’ambito dell’operazione “Buona ESTATESICURA“, i Carabinieri della Compagnia di Acireale, con il supporto dei colleghi del Nas, del Nil e del 12^ Reggimento Sicilia, sono stati impegnati in attività di pattugliamento delle aree di maggiore aggregazione e di quelle più esposte sotto il profilo della sicurezza pubblica ed hanno quindi effettuato un servizio coordinato volto al controllo delle strutture balneari lungo il litorale catanese, con l’obiettivo di verificare l’osservanza da parte dei datori di lavoro delle prescrizioni in materia di legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, a tutela dei lavoratori ed il rispetto della normativa igienico-sanitaria. Le verifiche effettuate su due lidi hanno evidenziato inottemperanza alle normative di settore, nello specifico i militari hanno rilevato carenze igieniche e amministrative. I

n particolare, in uno dei casi i Carabinieri hanno denunciato il titolare di un lido ad Aci Castello, un 46enne catanese, in quanto all’interno dell’attività commerciale sono stati controllati tre lavoratori che non erano stati sottoposti alla prescritta visita medica per l’idoneità. Inoltre, all’indagato è stata comminata una sanzione amministrativa di 14.800 euro in quanto nel corso dell’ispezione sono stati trovati nelle celle frigorifero 20 chili di pesce e 2 chili di dolci privi di tracciabilità.