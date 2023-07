La previsione della NASA: nel 2024 farà ancora più caldo di adesso

Il 2024 sarà probabilmente ancora più caldo dell’anno in corso per la Terra: è la previsione della Nasa. Per l’ente spaziale statunitense l’effetto prodotto da El Nino, il fenomeno periodico legato all’incremento delle temperature nell’Oceano Pacifico, è iniziato solo da pochi mesi e quindi farà sentire pienamente i suoi effetti solo l’anno prossimo. A spiegarlo è stato Gavin Schmidt, climatologo e direttore el Goddard Institute for Space Studies della Nasa.

“Il caldo a cui stiamo assistendo non è dovuto propriamente a El Nino”, ha dichiarato Schmidt ai giornalisti, citato dalla Cnn, “fin quando immettiamo gas serra nell’atmosfera le temperature continueranno a salire”. La sua previsione è che “al 50% il 2023 diventerà l’anno più caldo di sempre.