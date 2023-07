ANCI Sicilia: “rimodulazione del PNRR potrebbe impedire lo sviluppo di interi territori”

Sulla revisione del Pnrr annunciata nei giorni scorsi dal Governo interviene l’ANCI Sicilia spiegando che: “la decisione presa a Roma potrebbe avere un impatto assolutamente negativo sullo sviluppo di interi territori”

“Sono tante le amministrazioni comunali – aggiungono Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Associazione dei comuni siciliani – che si lamentano per la scelta del governo di rimodulare la destinazione dei fondi del Pnrr, una scelta che potrebbe avere pesanti ricadute su progetti già pianificati o addirittura in fase di partenza. Moltissimi comuni hanno lavorato con competenza e rigore per partecipare ai bandi, cercare finanziamenti e definire la progettazione e ora quanto pianificato potrebbe subire rallentamenti o addirittura cancellazioni”.

“È necessario che il governo chiarisca subito da che parte intenda recuperare i miliardi tagliati ai Comuni nella revisione del Pnrr, tenuto conto che molte amministrazioni comunali hanno lavorato seriamente dimostrando di saper investire rapidamente le risorse assegnate e molte opere sono già in corso di realizzazione”.