Nissa Rugby: “La visita del presidente nazionale Innocenti a Caltanissetta, per il nostro club è un momento storico”

Non si è spento l’entusiasmo determinato dalla visita di giovedì 1 giugno del presidente nazionale della FIR Marzio Innocenti a Caltanissetta.

In seno alla società nissena, giunta al suo quindicesimo anno di attività, presieduta dallo storico presidente Giuseppe Lo Celso, notevole è stata la soddisfazione per questo evento di rilevante importanza che conferma le promettenti prospettive della palla ovale nel capoluogo nisseno e nel centro Sicilia. Direzione “confermata” anche grazie al protocollo che a breve sarà stilato tra Amministrazione Comunale e FIR.

Al termine della lunga giornata si è svolta una cena conviviale in un noto locale cittadino. La Nissa Rugby ha donato al presidente Innocenti una pigna siciliana in ceramica: in quanto frutto del pino, albero di conifere sempre verde, è simbolo di forza vitale, i semi che la pigna contiene sono simbolo di fecondità e forza rigeneratrice.

Andrea Lo Celso, direttore generale della Nissa Rugby, ha sottolineato: “È stato un momento storico ed importante per il nostro club. La visita del presidente nazionale Marzio Innocenti è l’ennesimo segnale che viene dato alla città e soprattutto all’Amministrazione, di come la Nissa Rugby, con il suo incessante lavoro sportivo e sociale in questi quindici anni di attività continuativa, sia una risorsa per l’intero territorio. Abbiamo sempre lavorato con umiltà e impegno senza proclami o false promesse. Dobbiamo continuare per la nostra strada e sperare che le “fondamenta della nostra casa” non tremino per come è successo quest’anno. Un’attività sportiva sana e vincente, ha bisogno di essere programmata. Non può campare all’aria o solamente grazie a degli interventi “calati dal cielo”. Ci vuole programmazione. Marzio Innocenti è venuto a Caltanissetta come garante del nostro club, affinché la nostra attività e il nostro lavoro sul campo sia continuativo e progettuale. Siamo estremamente entusiasti e fieri di aver accolto all’interno dello splendido Palazzo Moncada la riunione con tutti i club siciliani. Valorizzare la nostra città, le nostre strutture, i nostri imprenditori è sempre stata una delle nostre mission, vorremmo continuare a farlo e non vorremmo che qualcuno ce lo impedisca”.