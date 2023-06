Guadagni presenta la nuova Jeep Avenger. Il mare di San Leone fa da cornice al primo Suv 100% elettrico

Nella suggestiva cornice del Porticciolo turistico di Agrigento , “Al Calante”, la luce del tramonto Mediterraneo illuminerà . Il primo SUV 100% elettrico del brand Jeep ® , un vero e proprio concentrato di libertà, di performance di alto livello e di sostenibilità, creato per vivere appieno le emozioni della vita reale.

Sarà una serata all’insegna dell’energia, con musica dal vivo, divertimento. Tutto attorno alla protagonista Jeep Avenger Bev.

Durante il “Power Full Day” sarà possibile prenotare un test drive per provare la Nuova Jeep ® Avenger, l’auto più rivoluzionaria dell’anno presso le sedi Guadagni Spa di Agrigento, Caltanissetta e Sciacca.

La prima Jeep ® 100% elettrica pronta a cambiare il futuro della mobilità, stabilendo un nuovo punto di riferimento per i piccoli SUV in tutto il mondo!

Un’automobile pluripremiata: nel 2023 Avenger è nominata Car of the Year, Best Family SUV ai Women’s World Car of the Year, Electric Car of the Year ai TopGear UK Electric Awards, Best Small Car agli Autocar Awards e Best Electric Car of the Year per TopGear NL.

La nuova Jeep Avenger fa il suo debutto nel mondo dell’elettrificazione con una combinazione unica di stile e capability.

Prima Jeep 100% elettrica, è pronta a cambiare il futuro della mobilità, stabilendo un nuovo punto di riferimento per i piccoli SUV in tutto il mondo. Porta le prestazioni e il divertimento tradizionali di Jeep in una nuova dimensione elettrica: 3 minuti di ricarica sono sufficienti per garantirti 30 km di autonomia con 100 kW di ricarica rapida DC, così puoi ricaricare il consumo medio giornaliero nella tua pausa caffè.

La presenza del Selec-Terrain™ e del sistema Hill Descent Control permette di adattare il tuo stile di guida alle condizioni meteo: pioggia, neve, superfici scivolose, la nuova Jeep Avenger grazie al suo angolo di attacco generoso ti permetterà di affrontare anche le condizioni più estreme. Semplifica ogni tuo viaggio e porta la tua esperienza di guida a un nuovo livello.

I suoi sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione ti aiutano a mantenere la giusta distanza dal veicolo che ti precede e a tenere il centro della corsia grazie a un intervento attivo sul volante. A bordo della nuova Jeep Avenger puoi contare su due display da 10,25″: il cluster 100% digitale e il sistema infotainment Uconnect™. In più, puoi connetterti in modo semplice al tuo smartphone e ricaricarlo in sicurezza mentre guidi grazie al wireless charger. La nuova Jeep app rende la tua vita ancora più semplice: dialoga da remoto con la tua auto e gestisci le funzioni principali direttamente dal tuo smartphone.