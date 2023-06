Eccellenza. Alla Nissa fissata ufficialmente la data del raduno per il 24 luglio

IL prossimo 24 luglio è la data che la società Nissa ha scelto per il proprio raduno in vista della prossima stagione. Lo ha reso noto ufficialmente la stessa società tramite un comunicato ufficiale nel quale ha anche spiegato che staff tecnico e giocatori si raduneranno per cominciare la preparazione atletica in vista dei primi impegni ufficiali della stagione, con la fase preliminare della Coppa Italia.

La società, inoltre, ha anche reso noto che si riserva di comunicare ai propri sostenitori, sede e orari del ritiro precampionato nell’ambito di una stagione che, grazie all’ingresso di Luca Giovannone ai vertici della Nissa e grazie anche al recente arrivo del tecnico Nicola Terranova e del ds Ernesto Russello, si annuncia all’insegna del grande entusiasmo e della ritrovata coesione non solo in società ma anche in Città.