Caltanissetta, giovedì apre il primo Ristorante Didattico di Eap Fedarcom

Sarà inaugurato oggi, giovedì 15 giugno 2023, il Ristorante didattico ideato e realizzato da Eap Fedarcom.

L’iniziativa, che rientra nell’ambito della formazione professionale nel mondo della ristorazione, mira a qualificare giovani in obbligo scolastico nelle professioni della ristorazione. Lo spazio del Ristorante vedrà i giovani in cucina, in pizzeria e in sala, sotto la guida di formatori esperti di settore e metterà alla prova le loro abilità in un contesto formativo ma reale, aperto alla città e al suo giudizio. In questa logica la didattica mirerà non solo alla trasmissione di saperi ma convergerà sulla costruzione di competenze: l’esperienza guidata in laboratorio è la più forte caratteristica fondante della professionalità poiché si esercita la competenza in situazione



Il Ristorante Didattico sarà uno spazio creativo e formativo nel quale verranno proposti laboratori, masterclass ed esperienze culinarie anche per altri partecipanti, in un’ottica di inclusività e condivisione: giovani, adulti, migranti, persone con bisogni educativi speciali, lavoratori e professionisti del settore.

Verranno offerti ai partecipanti spunti e simulazioni, formazione continua e specializzazione, conoscenza della cultura gastronomica del territorio e contaminazioni etniche.

EAP Fedarcom invita la cittadinanza e gli stakeholders interessati ad avvicinarsi a questa realtà: saranno clienti speciali del Ristorante Didattico e dei laboratori e potranno suggerire nuovi spunti formativi.

EAP Fedarcom è agenzia formativa accreditata per l’erogazione di corsi di formazione professionale nella Regione Sicilia; ha sede principale a Caltanissetta e opera sull’intero territorio regionale. Ed è con questa visione che l’attività formativa sarà rivolta non soltanto alla conoscenza di saperi ma convergerà sulla costruzione di competenze: l’esperienza guidata in laboratorio è la più forte caratteristica fondante della professionalità. Nel laboratorio si diventa competenti esercitando la competenza in situazione.

L’inaugurazione, aperta al pubblico, si svolgerà oggi, 15 giugno 2023, alle ore 18,30 in Corso Umberto I al civico 146.