Basket: l’Invicta u14 con un ottimo 2° posto chiude il giorone interprovinciale

L’Invicta continua la sua cavalcata in questa magnifica stagione di basket.

I ragazzi di Coach Sanicola e Cordova hanno concluso al secondo posto il girone interprovinciale CL-EN-AG under 14, davanti a Piazza Armerina e Agrigento e cedendo il primato solo all’ultima partita vs Ribera, chiudendo il girone con 16 vittorie e 4 sconfitte.

Un risultato importante che apre le porte per le fasi finali regionali e che pone la compagine nissena fra le prime 8 squadre della Sicilia, dopo un anno di grande crescita.

Questa settimana ci sarà il quarto di finale formula andata e ritorno vs Ragusa e la vincente avrà acceso alle final four a fine giugno.

I roster U14, nati 2009-2010 è:

1 Tosatti Lorenzo

2 Giunta Ale

3 Termini lorenzo

4 Ferrari Giulio

5 Selvaggio marco

6 Marchese Cesare

7 Lo piano Ale

8 Miraglia gabriele

9 Colombo Aurelio

10 Sanicola Giorgio

11 Falletta Adriano

12 Iraci salvatore

A disposizione:

– Di Noto Daniele

– Lombardo Francesco

– Tolini marco inf

– Dorato Ale

– Mancuso Luca

– Cantella Nicolò

– Giangreco c

– Siracusa Andrea

– giudice Gaetano

– cacciabaudo giulio

– Saia andrea

Coach Sanicola-Cordova

Dirigente Selvaggio