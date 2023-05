Tragico impatto tra auto ed un tir: ventenne perde la vita

Ancora sangue sulle strade: un morto è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 240 che collega Noicattaro a Rutigliano. Secondo una prima ricostruzione, un giovane di 20 anni, residente a Noicattaro, che viaggiava a bordo della sua auto, si sarebbe scontrato con un tir che viaggiava sulla provinciale.

Dopo l’impatto l’auto è finita fuori strada terminando la sua corsa in campagna. Per il giovane pare non ci sia stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri e vigili del fuoco oltre ai medici del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.