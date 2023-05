Napoli, durante la festa scudetto investe 4 ragazzi sul marciapiede e fugge: una ventenne è in fin di vita

I carabinieri di Napoli hanno fermato e denunciato un 43enne di Casoria che questa notte ha investito in auto quattro persone, tutti tra i 29 ei 31 anni, ferendo gravemente una ragazza 20enne che si trova ancora ricoverata all’ospedale di Frattamaggiore in codice rosso con trauma cranico ed emorragia cerebrale , in pericolo di vita.

È successo all’1.30 di notte in via Pio XII quando, per causa ancora in corso di accertamento, il 43enne a bordo di una Fiat Stilo ha invaso il marciapiede adiacente il muro perimetrale esterno della caserma locale dei carabinieri per poi abbandonare l’auto e fuggire a piedi. È stato individuato e rintracciato grazie alle immagini della videosorveglianza