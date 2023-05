L’universo digital del Giro d’Italia

La piattaforma digitale del Giro d’Italia si è consolidata negli ultimi anni grazie a numeri molto importanti. Anche per l’edizione 106 si potrà seguire la Corsa Rosa sul sito e sull’app ufficiale del Giro d’Italia, grazie ad una cronaca scritta puntuale in quattro lingue (italiano, inglese, spagnolo e francese), con curiosità, statistiche e tanto altro. Clicca qui per seguire il live della corsa sul sito web.

IN CIMA, IL PODCAST DEL GIRO D’ITALIA

Prodotto da Dog-Ear in collaborazione con Agenzia ICE – per la valorizzazione delle eccellenze del territorio targate Made in Italy – “IN CIMA” racconta le grandi salite della Corsa Rosa, perché ogni salita ha una sua peculiarità, definita da lunghezza e pendenza, ma tutte sono capaci di emozionare ancora oggi. In doppia lingua (inglese e italiano), il podcast ripercorre alcune di quelle salite: un racconto a episodi che viaggia nel tempo e nello spazio, scalando la Storia del Giro per raccontare le imprese e gli atleti che si sono cimentati con le sfide che le montagne del nostro Paese hanno messo loro di fronte. 10 tappe che partono dalle salite legend di Etna, Santuario di Oropa e Passo Manghen, per poi rivivere le montagne protagoniste di questa edizione del Giro: Campo Imperatore – Gran Sasso d’Italia, Colle del Gran San Bernardo, Valico di Valcava, Monte Bondone, Passo Giau e Tre Cime di Lavaredo. Traguardo fissato sul Monte Lussari, salita inedita che si correrà pochi giorni dopo la pubblicazione dell’episodio finale. Le grandi salite sono l’emblema del coraggio, della determinazione e dell’audacia che caratterizza gli eroi del ciclismo. Fausto Coppi, una di queste intramontabili icone, ha dato il nome al simbolo per eccellenza delle salite del Giro, la “Cima Coppi” che identifica il punto più alto raggiunto durante quell’edizione della Corsa. Per ascoltare In Cima – Le Grandi Salite del Giro d’Italia basta cliccare su questo link.



Dopo il successo dell’edizione passata, il Giro d’Italia avrà anche un podcast in lingua spagnola grazie alla partnership con El Maillot.



IL GIRO D’ITALIA E LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY

“Made In Italy” è una pagina sul sito del Giro d’Italia dedicata alla valorizzazione del Territorio italiano nel mondo, attraverso contenuti esclusivi per ogni singola tappa, incluse immagini e interviste inedite ai corridori che racconteranno i cinque elementi che amano dell’Italia. Arte, cultura, cibo, passioni e tradizioni, il Made in Italy avrà una vetrina importante.

IL PIÙ COMBATTIVO DI OGNI TAPPA VERRÀ VOTATO E SCELTO SU TWITTER

Come nell’edizione passata il premio combattività del Giro d’Italia, sponsorizzato da Danone HiPRO, verrà deciso tramite votazione social. La votazione si svolgerà sull’account ufficiale di Twitter del Giro d’Italia dalle 19.00 alle 7.00 del mattino successivo. Saranno indicati un massimo di 4 nomi entro le 18.30 di ciascuna tappa. Il nome più votato indosserà il dorsale (rosso) della classifica combattività il giorno dopo.

GRANDE ARRIVO: IL ROUND FINALE DEL GIRO D’ITALIA VIRTUAL ENEL HOSTED BY BKOOL

Il Giro d’Italia Virtual Enel hosted by BKOOL giunge alla sua fase finale in concomitanza con il Giro d’Italia 2023. Tutto ciò che serve per godersi l’esperienza è uno smart trainer o una smart bike e un computer o tablet con l’app gratuita BKOOL.

Le iscrizioni sono aperte sul sito www.girovirtual.com.

IL GIRO D’ITALIA E LA PROMOZIONE DEL CICLOTURISMO

Continua la partnership con komoot, grazie alla quale dalla scorsa edizione è disponibile sul sito del Giro d’Italia una sezione in lingua italiana e inglese sul cicloturismo. Sono 55 gli itinerari a disposizione in tutta Italia di bassa media e alta difficoltà per tutti gli appassionati che vogliono percorrere le strade dei grandi del ciclismo.

La partnership con komoot consentirà agli spettatori del Giro di rivivere l’esperienza dei pro ripercorrendo i percorsi di gara su komoot o ridisegnandoli in base alle proprie esigenze e abilità. Clicca qui per accedere ai percorsi delle 21 tappe 2023 su komoot e qui per accedere alla sezione dedicata al cicloturismo su giroditalia.it.

I percorsi possono essere scaricati per la navigazione offline su smartphone o sincronizzati con dispositivi GPS. Inoltre, possono essere modificati per iniziare e finire in qualsiasi luogo.



ALEXA E IL GIRO D’ITALIA

Per tutti gli appassionati di ciclismo, arrivano le funzionalità di Alexa dedicate agli amanti della Corsa Rosa. Fino al 28 maggio, tramite l’intera gamma di dispositivi Echo, si potranno chiedere informazioni all’assistente vocale di Amazon per immergersi nell’atmosfera della competizione. Gli utenti, potranno infatti domandare “Alexa, chi corre il Giro d’Italia?” per conoscere tutti i protagonisti, “Alexa, com’è la tappa di oggi?” per scoprire i dettagli tecnici delle tappe. Inoltre, sarà possibile chiedere “Alexa, come sta andando la tappa di oggi?”, durante lo svolgimento della tappa, per avere aggiornamenti in tempo reale sulla corsa e, infine, “Alexa, chi è in Maglia Rosa?” per ricevere info su chi è il leader della classifica generale.