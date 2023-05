L’Invicta Caltanissetta batte il Cocuzza Milazzo e si laurea campione regionale di basket maschile Under 17

CALTANISSETTA. I cestisti dell’Invicta Under 17 guidati da coach Spena a San Filippo del Mela si sono laureati campioni regionali. Dopo aver battuto nella prima gara Adrano, l’Invicta in finale ha battuto 89 -67 il Cocuzza basket con una grande prestazione.

L’Invicta in finale è stata impeccabile nonostante la grande tensione con un super La China. I nisseni hanno aumentato il loro vantaggio sui padroni di casa. Nell’ultimo periodo di gioco il Cocuzza Milazzo ha una reazione di orgoglio e tenta la rimonta e dopo tre minuti si ritrova a meno otto lunghezze, time out di coach Spena che schiarisce le idee su come gestire la palla dopo aver superato la metà campo per dare continuità al gioco dei nisseni.

Detto fatto ed ecco che escono fuori le perle cestistiche targate Antonio Palermo (12 punti e 17 rimbalzi) e Matteo Girone due bombe da tre innescate da un gioco corale iniziato da un encomiabile Lino Selvaggio (un vero gladiatore in difesa) con a seguito La Bua sempre più realizzatore cinico e spietato pronto a punire ogni errore difensivo e dal funambolico La China (40 punti per Lui).

I nisseni si ritrovano con un vantaggio di diciotto, si arriva agli ultimi trenta secondi i nisseni posano la palla a terra ed iniziano a salutare gli avversari sul tabellone l’Invicta è avanti di ventidue lunghezze 89 a 67, finiscono i saluti di rito ad avversari ed arbitri ed inizia la festa tutti sotto il canestro a saltare e cantare in lacrime di gioia il coro “siamo noi, siamo Noi I campioni Regionali siamo Noi!” davanti al palazzetto pieno tra cui 44 super tifosi nisseni che hanno incoraggiato con trombette, tamburi ed ormai il noto coro: “Invicta, Invicta, Invicta” ininterrottamente per 40 minuti come se non ci fosse un domani perché come i ragazzi in campo anche quei tifosi in tribuna si sono recati a San Filippo del Mela per inseguire un sogno, portare il titolo a Caltanissetta, città che grazie al cuore, la passione e la forza di volontà di questi splendidi ragazzi è ritornata a sognare con in testa la corona di Regina Regionale.