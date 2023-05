L’1 giugno Marzio Innocenti nel capoluogo nisseno. Gianni Saraceno, FIR Sicilia: “Lieti di accogliere i vertici federali. Caltanissetta può rivestire un ruolo strategico per il rugby”

Cresce l’attesa a Caltanissetta per la visita, in programma giovedì 1 giugno, del presidente nazionale della Federazione Italiana Rugby, Marzio Innocenti.

L’evento farà confluire nel capoluogo nisseno tutte le società siciliane della palla ovale.

L’incontro tra il massimo esponente della FIR e il rugby isolano, si svolgerà nell’incantevole Palazzo Moncada, a partire dalle ore 18.30.

Un evento rilevante per l’intero panorama rugbistico siciliano, così come conferma Gianni Saraceno, presidente regionale della FIR: “Nelle intenzioni del nostro Comitato, Caltanissetta può e deve rivestire un ruolo strategico, sia per la posizione geografica che per le potenzialità dello stadio Tomaselli che – dopo i recenti interventi – rappresenta un volano eccezionale.

A questo si aggiunge l’impegno continuo delle società cittadina nella promozione e sviluppo della nostra disciplina dal punto di vista sportivo e valoriale in un contesto non sempre facile, come dimostra la querelle legata alla tracciatura del campo.

Una situazione che – nonostante il grande contributo dato dalla FIR per l’ottenimento dei finanziamenti destinati all’impianto – ha determinato una situazione di precarietà insostenibile, pregiudicando la possibilità di programmare la stagione in maniera opportuna con grande danno per l’intera comunità del rugby nisseno e mettendone a rischio l’esistenza stessa.

Siamo dunque ben lieti di accogliere i vertici federali e i rappresentanti delle nostre società a Caltanissetta, non soltanto per fare i primi bilanci della stagione che sta per concludersi e iniziare a guardare alla prossima, ma anche per testimoniare l’attenzione che da sempre la Federazione, a tutti i livelli, riserva alla città”.