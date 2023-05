Kevin Costner divorzia dopo 18 anni di matrimonio. La moglie Christine cita “divergenze inconciliabili”

Kevin Costner divorzia dopo oltre 18 anni di matrimonio: la moglie Christine Baumgartner, riporta Tmz, ha chiesto di chiudere legalmente la lunga unione con la star di Yellowstone e Ballando coi Lupi citando “divergenze inconciliabili”. “È con grande tristezza che circostanze fuori dal suo controllo sono emerse con la conseguenza che il signor Costner deve partecipare nello scioglimento di un matrimonio”, ha confermato un portavoce dell’attore chiedendo il rispetto della privacy dell’intera famiglia. Kevin e Christine, che non chiede alimenti perché già protetta dall’accordo prematrimoniale, hanno avuto tre figli tra i 15 e i 12 anni. Si sono sposati nel 2004, quando stavano già insieme da sette. In una rara e recente intervista sulla sua vita personale, lui aveva detto che la pandemia da Covid aveva solo contribuito a rafforzare l’unione. L’annuncio del divorzio arriva mentre Costner è impelagato in una disputa con la produzione di Yellowstone che potrebbe portare alla fine della popolare serie western dopo cinque stagioni.