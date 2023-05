Coniugi uccisi e fatti a pezzi, condannata donna albanese: era l’ex fidanzata del figlio delle vittime

c Condanna a 30 anni di reclusione. È questa la sentenza emessa dai giudici della corte d’assise del tribunale di Firenze per Elona Kalesha, la 38enne cittadina albanese riconosciuta colpevole, in concorso con persone al momento ignote, di duplice omicidio volontario, occultamento e vilipendio di cadaveri per aver ucciso Shpetim e Teuta Pasho, suoi connazionali e genitori del suo ex fidanzato Taulant Pasho, scomparsi alla fine di ottobre del 2015 e i cui corpi, fatti a pezzi, vennero ritrovati nel dicembre del 2020 in alcune valigie abbandonate in un terreno tra il carcere fiorentino di Sollicciano e la superstrada Firenze-Pisa-Livorno.Secondo l’accusa, sostenuta dalle pm Ornella Galeotti e Beatrice Giunti, che aveva chiesto la condanna all’ergastolo per l’imputata, la donna avrebbe ucciso i due coniugi per evitare che rivelassero che lei aveva abortito per un figlio concepito quando il fidanzato era detenuto.

Per la difesa, sostenuta dall’avvocato Federico Febbo, Elona Kalesha doveva essere assolta perché, sulla base delle risultanze probatorie, “non si sa se abbia ucciso, con chi avrebbe ucciso e perché avrebbe ucciso”.La scomparsa dei coniugi Pasho, arrivati in Italia per salutare il figlio Taulant, che sarebbe uscito dal carcere di Firenze la mattina del 2 novembre del 2015, venne denunciata dalla figlia della coppia, Vitore, ai carabinieri di Castelfiorentino (Firenze), dove risiede e dove i suoi genitori sono stati sepolti.

Per gli inquirenti, il duplice omicidio probabilmente avvenne la sera prima che Taulant uscisse di prigione, nell’appartamento a Firenze, in via Fontana, che Elona aveva affittato proprio per i genitori del fidanzato.