Caltanissetta lotta per il Quarto Policlinico: sabato 20 un’assemblea al Margherita

Si svolgerà sabato 20 maggio dalle ore 10 un’assemblea cittadina aperta alle istituzioni e ai futuri potenziali fruitori del Policlinico universitario prospettato per Caltanissetta.

L’incontro è stato organizzato e promosso dall’associazione “Noi per la Salute – Tina Anselmi” e dal Gruppo di Lavoro per il PoliCLinico a Caltanissetta al teatro Margherita, con il patrocinio del comune di Caltanissetta per quanto concerne luogo e attrezzature.

Tante sono le iniziative e gli incontri promossi in questo periodo ma gli organizzatori invitano i cittadini e i politici del territorio a partecipare a tutti. L’intento è quello di mostrare al Governo Regionale la compattezza d’intenti e sottolineare ancora una volta l’importanza di questo quarto polo al centro della Sicilia nono soltanto per cittadini della provincia del Nisseno e dei territori limitrofi ma di tutta la Sicilia.

I relatori attualmente confermati per intervenire sull’argomento sabato 20 maggio sono: l’assessora regionale alla salute Giovanna Volo, il direttore generale ASP Caltanissetta Alessandro Caltagirone, il Magnifico Rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri, il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, il referente del gruppo di lavoro per il PoliCLinico a Caltanissetta Cristiano Curatolo e il Presidente dell’APS Noi per la Salute – Tina Anselmi Giuseppe Pastorello.