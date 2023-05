Caltanissetta. Gli alunni del Liceo Scientifico “Volta” a Ragusa per la sessione Parlamento Europeo Giovani

CALTANISSETTA. Dal 12 al 14 maggio si è svolta a Ragusa la sessione regionale del Parlamento Europeo Giovani, che ha coinvolto giovani studenti provenienti da tutta la Sicilia e dall’Europa, impegnati nella predisposizione, discussione e votazione di risoluzioni, che puntino a risolvere problemi correnti dell’Unione Europea. Le attività, tutte svolte in lingua inglese, sono state suddivise nell’arco dei tre giorni.

Il primo è stato dedicato al team building, per aiutare a creare un clima disteso e di intesa tra i vari gruppi al lavoro; il secondo è stato dedicato all’elaborazione delle risoluzioni da parte delle varie commissioni da presentare per l’approvazione; il terzo è stato dedicato al dialogo, con la relazione, il dibattito sulle proposte e la votazione delle risoluzioni. Gli studenti, infatti, ricoprendo il ruolo di europarlamentari, hanno simulato, a tutti gli effetti, le varie fasi di una sessione del Parlamento europeo. Alla fine dei lavori si è svolta la cerimonia di chiusura.

Hanno partecipato tre alunni del Liceo Scientifico A. Volta di Caltanissetta: Ernesto Cammarata della 4D, Roberta La Malfa e Gregorio Nuara della 4E, accompagnati dalla professoressa Sonia Miserendino.

I ragazzi hanno vissuto un’esperienza formativa di gran valore, perché hanno potuto mettere in campo diverse competenze, sia in ambito linguistico che in quello delle relazioni diplomatiche, oltre alla possibilità di sperimentare la collaborazione e il lavoro di gruppo, all’insegna del confronto costruttivo e del rispetto delle posizioni altrui.