Basket maschile Under 17. L’Invicta tenta la grande impresa nella “final four” del campionato regionale a San Filippo del Mela

L’Invicta Under 17 di basket maschile è impegnata oggi e domani nella finale a quattro del campionato di basket di categoria. Da quattro gironi e 35 squadre siamo arrivati al dunque: sabato 13 e domenica 14 maggio si giocherà al PalaCocuzza di San Filippo del Mela (Messina) la final four di Under-17 Silver, campionato riservato ai nati nel 2006 e 2007. Si parte già sabato alle 16.30 con i padroni di casa del Basket Milazzo-Peppino Cocuzza contro il Cus Palermo e alle 18.30 con Sporting Club Adrano Asd e Asd Invicta 93cento A. Domenica la finalissima tra le due vincenti.

«Sarà una bellissima finale a quattro – spiega la presidente FIP Sicilia Cristina Correnti – che vede rappresentato più o meno tutto il territorio. È un campionato molto importante perché questa fascia d’età ha anche la categoria d’Eccellenza e quindi sono presenti più squadre regionali, in modo da coinvolgere tutti. Vorremmo riproporre la formula della final four per tutti i campionati, ma per il prossimo anno è importante che le società comincino a capire che bisogna limitare gli spostamenti gara per non arrivare troppi lunghi con i tempi. Ringraziamo le società Peppino Cocuzza e Basket Milazzo per aver effettuato la manifestazione d’interesse e organizzato l’evento».

La manifestazione è patrocinata dal Comune di San Filippo del Mela.