Un 38enne e’ morto oggi in tarda mattinata sull’Appennino bolognese travolto da un tronco d’albero ad alto fusto che aveva appena tagliato. E’ successo nei pressi della localita’ Le Croci di Monzuno, attorno alle 11.20. L’uomo era in titolare di una ditta individuale che si occupa di questo tipo di interventi e stava lavorando in zona con un collega quando, per motivi da chiarire, e’ stato colpito al torace.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare la vittima senza successo.