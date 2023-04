Si perde con l’auto e chiede informazione in una casa: il proprietario gli spara

Capita a tutti almeno una volta nella vita di perdersi per le strade di qualche paese. È accaduto anche a questo automobilista appena trasferitosi nella città di San Severino Marche che ovviamente, non conscendo bene la zona, si è trovato per sbaglio con l’auto in una strada privata. L’uomo sarebbe così sceso e avrebbe bussato alla porta di un’abitazione della via per chiedere informazioni, ma si è trovato di fronte il proprietario dell’abitazione con tanto di pistola.

L’assurda vicenda ha avuto luogo a San Severino Marche, in provincia di Macerata dove, dopo lo sparo si sono recate immediatamente le Forze dell’Ordine. Sul posto però non sono stati trovati bossoli, per questo si pensa che il proprietario della casa abbia sparato a salve per spaventare il malcapitato che è stato inseguito dall’uomo armato. Il giovane neo residente nel paese ha sporto denuncia per detenzione abusiva di armi e munizioni, minaccia aggravata e danneggiamento dovuto ad esplosioni pericolose. Durante la perquisizione nella casa del sospettato, i carabinieri hanno trovato quasi 3.000 cartucce di diversi calibri, un caricatore per pistola e persino una balestra con le relative frecce.