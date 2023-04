Palermo, Campionati Italiani Tennis Wheelchair: titolo all’abruzzese Cippo che supera in due parziali l’emiliano Pincella

Maltempo protagonista questa mattina a Palermo al punto tale da costringere gli organizzatori del torneo a spostare l’ultima finale dei Campionati Italiani Assoluti di Tennis Wheelchair di scena al Ct Palermo, sul vicino campo indoor in veloce del Tc2.

A brindare con pieno merito al titolo di campione italiano assoluto 2023 nella categoria singolare maschile è stato l’abruzzese 37enne nativo di Sulmona Antonio Cippo (testa di serie numero 2 del tabellone) tesserato per il Cus Torino che con un doppio ­6-4 in poco meno di un’ora e 30 minuti ha battuto il pur valido 39enne modenese Marco Pincella il quale aveva estromesso dal torneo in semifinale il bresciano Edgar Scalvini favorito numero 1 alla vigilia.

Ricordiamo che le altre finali, comprese quelle di consolazione, si sono svolte nella giornata di sabato 15 aprile.

Queste le parole di Cippo subito dopo la fine dell’incontro.

“Sono molto emozionato per lo scudetto appena conquistato in una sfida davvero tirata e spettacolare. La Sicilia mi porta bene, lo scorso anno sempre a Palermo la finale in una prova open nazionale e oggi questa bellissima vittoria al cospetto di un ottimo avversario. Dedico questo successo al mio circolo e a tutte le persone che ogni giorno mi sostengono. Al Ct Palermo mi sono trovato davvero bene, non mi hanno fatto mancare nulla”.

Bilancio positivo della manifestazione trapela dalle parole del presidente del club fondato nel 1926 Giorgio Lo Cascio.

“Siamo davvero orgogliosi di aver organizzato una manifestazione così prestigiosa ad un solo anno di distanza dalla prova nazionale del circuito open. Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato duramente in queste settimane per fare in modo che tutto fosse perfetto. Un sentito ringraziamento anche a tutti i nostri sponsor. Tengo a ricordare che anche per quest’anno, il Circolo Tennis Palermo mette a disposizione per tutti gli atleti di tennis wheelchair, agonisti o principianti, a titolo completamente gratuito, un campo ed un maestro. Faccio infine i complimenti agli atleti che hanno partecipato con passione ed impegno ai Campionati Italiani Assoluti”.

A premiare Cippo e Pincella, il presidente della Fitp Sicilia Giorgio Giordano, il consigliere regionale Anna Nosotti e Giorgio Lo Cascio.

Direttore del torneo Luigi Albano. Giudice arbitro Salvatore Armetta, giudici di sedia Salvatore Cannata ed Elisabetta Martino.