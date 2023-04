Ammonta a oltre 853,6 mln di euro la spesa complessiva prevista per il 2023 per assicurare l’accoglienza dei richiedenti asilo, dei profughi provenienti dall’Ucraina nei centri governativi e negli hotspot e dei richiedenti asilo non piu’ inseriti nei progetti della rete Sai.

E’ quanto si legge nella relazione tecnica dell’emendamento del governo al decreto migranti depositato oggi in commissione Affari costituzionali del Senato.