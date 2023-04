Massa dirige Olympiacos-Aek: invasione di campo, arbitro colpito ai genitali

Momenti di follia durante Olympiacos-Aek, sfida valida per i playoff del campionato greco e la partita si è conclusa sul risultato di 1-3. La gara è stata arbitrata dall’italiano Davide Massa, sul referto è stata confermata l’aggressione nei confronti del direttore di gara.

Nel referto post-gara sono stati svelati i dettagli: “ho ritardato l’inizio del secondo tempo per un minuto perché la squadra ospite è entrata in campo in ritardo. Al 57′ ho fermato il gioco perché non c’era visibilità adeguata per le telecamere del VAR a causa delle torce accese sugli spalti. Dopo tre minuti il ​​gioco è continuato normalmente. Al 90′ il quarto arbitro ha indicato un recupero di sette minuti. Dopo il terzo gol segnato dalla squadra in trasferta, oggetti (bottiglie d’acqua e palloni di plastica) sono stati lanciati in campo dagli spalti. Al 90+6′ ho deciso di chiudere la partita, in quanto mi sono reso conto del possibile ingresso in campo dei tifosi della squadra di casa”.

"Al termine del match i tifosi della squadra di casa sono entrati in campo e noi ci siamo diretti direttamente verso il tunnel che conduce agli spogliatoi. Entrando nel tunnel in cui c'erano molte persone, ho sentito un colpo sui genitali senza capire chi me lo abbia dato".