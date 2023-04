La sostituzione che non t’aspetti: l’attaccante ha 72 anni (ed è il presidente)

Il match di Terza categoria tra Soccer Stornara e Ascoli Satriano non entrerà certo negli annali del calcio per le grandi emozioni o per la posta in palio: Un incontro vinto per 5-2 dai padroni di casa, con la formazione della provincia di Foggia che sta dominando il proprio girone con un attacco super, 89 gol fatti, e una difesa solidissima, soltanto 19 subiti. Ma a rendere speciale la partita avvenuta domenica 2 aprile non è tanto il risultato, ma una sostituzione a dir poco insolita, che finirà senza dubbio nella storia del campionato.

Al minuto 70 infatti, il mister della formazione foggiana ha chiamato in causa il numero 51, che già da un po’ si stava scaldando a bordo campo. Un numero scelto non a caso, visto che rappresenta l’anno di nascita di Sebastiano Posillipo, 72enne, presidente del Soccer Stornara. Come mostrano le immagini postate su Facebook da PlayNews24, dopo un cenno d’intesa con l’arbitro il presidente è andato a posizionarsi al centro dell’attacco, dove qualche istante dopo è stato subito protagonista con un’azione pericolosa della sua squadra. Un momento storico che ha già fatto il giro del web e dimostra, ancora una volta, come nel calcio basti davvero poco per regalare grandi emozioni.