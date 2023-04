Esplode la bacchetta magica di Harry Potter: bimbo ferito a una mano

Un giocattolo vagamente ispirato ad Harry Potter ha rischiato di far saltare le dita di una mano a un 11enne di Arese, città alle porte di Milano.

Il bambino stava giocando con una sorta di “bacchetta magica” luminosa che era stata acquistata online, quando l’oggetto gli è esploso. Il piccolo ha subito lesioni, in particolare a una mano ed è ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza. Oltre al 118 sono intervenuti anche i carabinieri di Garbagnate.

La bacchetta giocattolo avrebbe dovuto essere in grado di “sparare” pezzi di carta i quali si sarebbero poi incendiati simulando quindi le battaglie viste nella saga del maghetto. Ma qualcosa evidentemente non ha funziona. Alle 21 di lunedì 10 aprile il bambino ha utilizzato il suo giocattolo che però gli è esploso nella mano. Subito portato in ospedale è stato curato. Per lui, oltre a un grandissimo spavento, anche una lesione alla prima falange del dito medio sinistro, un taglio al palmo sinistro e alcune escoriazioni nella mano destra.

L’11enne risulta ancora ricoverato al San Gerardo di Monza. I carabinieri intervenuti sul caso hanno constatato che il giocattolo non è venduto in Italia ma è reperibile su un sito online. Non è escluso che non abbia nemmeno la marcature CE che attesta la conformità e il rispetto delle norme di sicurezza europee.