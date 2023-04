Donna si lancia da balcone con il figlio tra le braccia: lei muore, il bimbo ferito

Da una prima ricostruzione della tragedia, la donna morta sul colpo con in braccio il figlio si sarebbe volontariamente gettata dal balcone della propria abitazione nel centro della citta’. Un salto di circa 4 metri che non le ha lasciato scampo. Il figlio di 8 anni dopo un breve passaggio all’ospedale dell’Aquila e’ stato trasferito al Bambin Gesu’ di Roma. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Il bambino di 8 anni precipitato dalla finestra del proprio appartamento nel centro storico del Comune marsicano, non e’ in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione la mamma che lo aveva in braccio (Gemma Paris) si sarebbe gettata dalla finestra dal proprio immobile, posta ad un’altezza di circa 4 metri. Per lei non c’e’ stato nulla da fare nonostante il tempestivo arrivo sul posto del personale medico del 118 in elicottero.