Dl migranti: il Senato approva il nuovo reato anti-scafisti

Il Senato ha approvato senza modifiche l’articolo 8 al decreto Cutro che ha, tra le altre cose, introdotto un nuovo reato nel codice penale, vale a dire quello di morte o lesioni procurate da parte di chi organizza il traffico illegale di migranti.

L’articolo del decreto prevede che “chiunque, in violazione delle disposizioni” del testo unico sull’immigrazione “promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato” in modo irregolare, e in modo pericoloso per la vita dei migranti, è punito con pene da 20 a 30 anni, se da tale azione deriva la morte.

La seconda particolarità è che il reato è universale, vale a dire la nostra magistratura dovrebbe aprire una procedura penale anche per i trafficanti che organizzano la tratta verso altri Stati. B

occiati gli emendamenti delle opposizioni che chiedevano di eliminare questo articolo, o di precisarlo. Infatti, hanno sottolineato Ivan Scalfarotto di Iv e Anna Rossomando del Pd, la norma penale introdotta col decreto non è sufficientemente tipizzata