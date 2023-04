Caltanissetta,domenica 23 aprile al “Tomaselli” raggruppamento regionale di mini rugby: in campo circa 200 piccoli atleti

Dopo il successo del raggruppamento regionale del 26 marzo, nuovo appuntamento per il mini rugby siciliano al “M. Tomaselli” di Caltanissetta, per domenica 23 aprile alle ore 10.30.

Infatti è in programma nello stadio nisseno, l’attività competitiva della FIR Sicilia mini rugby: in campo le categorie under 5-7-9-11 e 13, per una giornata dedicata alla palla ovale.

Un evento importante per dare forza alla centralità del capoluogo nisseno che considerata la valenza dello stadio, ha le carte in regola per diventare punto di riferimento per numerosi appuntamenti del rugby regionale e nazionale.

Protagonisti sul manto erboso sintetico della funzionale struttura sportiva del centro Sicilia, oltre i ‘padroni di casa’ della Nissa Rugby, i tre club catanesi Vulcano Rugby, Malarazza Rugby e Cus Catania e da Marsala le Fenici Rugby club

Saranno circa 200 i ragazzi che si sfideranno nelle gare delle vare categorie. Al termine immancabile Terzo tempo all’insegna della gioia e della socialità, tra tutti i partecipanti, genitori ed accompagnatori.