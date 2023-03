UE, arriva la patente digitale e la guida a 17 anni: stretta su infrazioni

Le patenti di guida saranno digitali e valide in tutta l’Ue, i ragazzi potranno iniziare a guidare accompagnati a 17 anni ma per loro non ci sarà alcun limite di alcol consentito alla guida, verrà introdotto un giro di vite per chi elude le sanzioni all’estero. E’ quanto prevede la nuova proposta della Commissione europea, che modifica una serie di norme esistenti, volta a migliorare la sicurezza stradale e le procedure in termini di trasporto.

Più di 20.000 persone hanno perso la vita sulle strade dell’Ue lo scorso anno e la maggior parte delle vittime erano pedoni, ciclisti e utenti di scooter e motociclette, riferisce l’Esecutivo Ue, secondo cui le nuove norme miglioreranno la sicurezza stradale e aiuteranno l’Ue a raggiungere l’obiettivo di “zero vittime” entro il 2050.

ADDIO A patente FISICHE, IL FUTURO E’ DIGITALE Per semplificare il riconoscimento delle patenti di guida tra gli Stati membri, la Commissione propone l’introduzione di una patente di guida digitale, in anteprima mondiale. Sarà molto più semplice sostituire, rinnovare o scambiare una patente di guida poiché tutte le procedure saranno online. Allo stesso modo, sarà anche più facile per i cittadini di paesi extra Ue con standard di sicurezza stradale comparabili sostituire la propria patente di guida con una Ue.

La misura “restituirà questo piccolo pezzo di plastica alla storia” perché “vogliamo che l’Ue passi a una patente digitale che funzioni oltre i confini all’interno dell’Unione europea” e presto “sarà sul vostro telefono o su qualsiasi altro dispositivo digitale”, ha affermato la commissaria Ue ai Trasporti, Adina Valean.

ALLA GUIDA A 17 ANNILe nuove norme, una volta approvate, consentiranno inoltre ai giovani conducenti di acquisire esperienza attraverso un programma di guida accompagnata: a partire dai 17 anni, i giovani potranno imparare a guidare e ottenere la patente. Chi passa a 17 anni potrà guidare da solo a partire dal compimento del 18° anno di età, e lavorare come autista professionista non appena un lavoro specifico lo consentirà.