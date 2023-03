San Cataldo, successo per il XXVII anniversario della Scuola di Arti Marziali Koshido Budo del Sensei Michele Lattuca

Grande successo per lo stage del XXVII Anniversario della Scuola di Arti Marziali Koshido Budo del Sensei Michele Lattuca. Domenica 5 marzo, oltre 250 bambini e relative famiglie si sono dati appuntamento al palazzetto dello Sport Peppe Maira di San Cataldo per prendere parte alla manifestazione patrocinata dalla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Alla fine della manifestazione si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione della disciplina e dell’omonimo metodo in virtù del riconoscimento ricevuto dalla Regione Siciliana. La Regione Siciliana, su proposta dell’On. Michele Mancuso, infatti, con Legge 09/2021 art.82, ha riconosciuto come disciplina sportiva e come proposta educativa il Koshido Budo come originario della Sicilia in quanto nato, sviluppato e divulgato nel territorio della Regione.

Molte le personalità presenti, alla tavola d’onore del Palazzetto dello sport: – Prof. Jose Alberto Freda, consulente scientifico dell’Associazione; – On. Michele Mancuso, Deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, proponente della Legge per il riconoscimento della disciplina sportiva; – Dott. Andrea Patti, Vicepresidente Nazionale dell’Opes (Organizzazione per l’educazione allo sport) Ente di Promozione Sportiva Riconosciuta dal Coni; – Prof. Giuseppe Battaglia, Responsabile Centro Coni Sicilia e Docente di Scienze Motorie e Sportive dell’Università degli studi di Palermo; – Dott. Girolamo Monaco, Direttore dell’IPM di Caltanissetta; – Avv. Anna Stella, legale dell’Associazione; – Dott.ssa Linda Rombolà, Project Manager di Opes; – Salvatore Scarantino, Responsabile Provinciale del Coni; – Il Rappresentante dell’Arma dei Carabinieri.

In occasione dell’Anniversario sono stati anche assegnati nuovi gradi e qualifiche in conseguenza degli esami di profitto svolti sabato 4 marzo. La Scuola Koshido Budo si fregia dunque di tre nuovi Maestri. A ricevere il titolo di Maestro e Cintura Nera IV Dan i Sempai Lattuca Giuseppe, Maniscalco Calogero e Lopresti Olga. Al Sempai Salvatore Iannello è stato assegnato il titolo di Sempai Istruttore, mentre Samuele Amico , Vincenzo Federico e Mohamad Katous Mouner sono i tre nuovi Sempai della Scuola. Inoltre è stata consegnata la cintura nera ad honorem al Prof. Josè Alberto Freda e al Maestro Gaetano Guttadauro.

Grande soddisfazione da parte del Caposcuola Michele Lattuca: “E’ stato un grande onore avere al mio fianco tutte quelle persone che hanno fatto si che il Koshido Budo sia diventato una solida e grande realtà, una soddisfazione immensa che mi ha lusingato come uomo e come Maestro. Una giornata da incorniciare dunque che da inizio ad una nuova pagina di questa grande realtà”.