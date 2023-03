Roberto Cavalli è diventato papà a 82 anni del suo sesto figlio, nato dalla relazione con Sandra Nilsson con cui fa coppia da 15 anni.

Lo ha rivelato il settimanale Novella2000, che ha anche svelato il nome scelto per il bambino: Giorgio.

L’ho chiamato Giorgio, come mio padre, che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando avevo 4 anni”, ha spiegato Roberto Cavalli a Novella2000. Il dolore per la morte del papà nel ’44 è stato immenso per lo stilista che ha rivelato: “Non ho parlato fino a 18 anni. Però la vita è stata generosa con me, mi ha ricompensato di tutto”. A una figura così importante nella sua vita ha voluto rendere omaggio con il nome dato al suo sesto bebè, nato circa una settimana fa.

I figli di Roberto Cavalli

Giorgio è il sesto figlio di Roberto Cavalli, il primo nato dalla relazione con Sandra Nilsson. Dal primo matrimonio con Silvanella Giannoni (durato da 1964 al 1974), ha avuto Tommaso e Cristiana. Dalle seconde nozze con la modella austriaca Eva Duringer nel 1980 (poi diventata anche sua collaboratrice nella casa di moda) sono nati Robin, Rachele e Daniele, ormai adulti. Con la nascita del bebè, lo stilista si appresta a vivere una seconda giovinezza sul piano personale, che fa il paio con la sua rinascita professionale: il suo brand, ora sotto la direzione creativa di Fausto Puglisi, è tornato sulla cresta dell’onda dopo la fase calante del 2016, con il taglio di 200 posti di lavoro.

La storia d’amore con Sandra Nilsson

Roberto Cavalli e Sandra Nilsson fanno coppia da 15 anni: lui 82enne, lei 37enne ma la differenza d’età non sembrano sentirla. La neomamma ha iniziato a lavorare molto presto nel campo della moda. Quando aveva 14 anni il talent scout di un’agenzia di modelle l’ha notata e così è iniziata la sua carriera. Ha fatto incetta di fasce ai concorsi di bellezza: da Miss Salming, il suo primo premio, a Miss Siren a Miss EU, Miss World Bikini Model a Miss Hawaiian. Il titolo più prestigioso arriva nel 2006 quando viene eletta donna più bella di Svezia. Nel 2008 invece è la playmate del mese sulla rivista Playboy. Nel 2015, come pegno d’amore, Roberto Cavalli le ha donato l’isola di Stora Rullingen, in Svezia, del valore di circa 2 milioni di euro. Ma nessun regalo sarà importante per loro come la nascita del loro piccolo Giorgio.