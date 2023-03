Papa Francesco: “La mafia uccide il futuro, nella chiesa non c’è posto per mafiosi”

I mafiosi “sono scomunicati”. Lo ricorda papa Francesco in un’intervista al Fatto Quotidiano in occasione dei suoi dieci anni di pontificato. “Hanno le mani sporche di soldi insanguinati – scandisce Bergoglio – Fanno affari con le armi e la droga. Uccidono i giovani e la società. Uccidono il futuro. Bisogna essere chiari: nella Chiesa non c’è posto per i mafiosi! I beati Pino Puglisi e Rosario Livatino non sono scesi a patti con la mafia e perciò hanno pagato con le loro vite”.