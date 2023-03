Due Ferrari contro muro di recinzione di una villetta dopo un volo spettacolare: illesi i conducenti

Incidente incredibile ad Ancona, dove 2 Ferrari sono andate a sbattere contro la recinzione di un’abitazione dopo un volo spettacolare che per fortuna si è concluso senza gravi conseguenze per i “piloti” a bordo delle rosse L’incidente che ha coinvolto le due Ferrari si è verificato nella tarda mattina di sabato 4 marzo 2023, in via Molino Basso, alla periferia sud di Osimo in provincia di Ancona. Dopo l’impatto su una delle due Ferrari si è anche innescato un principio d’incendio.

L’incidente è stato per fortuna senza conseguenze per gli occupanti, entrambi stranieri, un belga e un olandese, in vacanza da amici nelle Marche. Sul luogo dell’incidente sono accorsi i Vigili del Fuoco di Osimo, le ambulanze del 118, una autobotte inviata dalla centrale dei Vigili di Ancona ed è arrivato anche l’elisoccorso dell’Ospedale Regionale di Torrette che però è tornato indietro senza atterrare. Ferito uno dei conducenti che presentava qualche lesione ed è stato accompagnato in ospedale in ambulanza.

L’incidente spettacolare delle due Ferrari ad Ancona è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell’abitazione su cui le Ferrari sono andate a sbattere. Nel video si vede la prima Ferrari di colore rosso arrivare in prossimità della curva ad una velocità eccessiva e partire per la tangente, decollando dopo aver impattato contro un terrapieno fino ad arrestarsi contro il muro della recinzione. A seguire alla stessa velocità la seconda Ferrari di colore blu, che si è vista decollare per poi terminare la sua folle corsa contro la protezione metallica della villa. Su quest’ultima si è sviluppato un incendio domato dai Vigili del Fuoco arrivato sul posto. (NewsAuto.it)