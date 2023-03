Dopo rimprovero della maestra, bimba di 12 anni si lancia dalla finestra: indagini in corso

La ragazzina di 12 caduta dalla finestra della sua scuola a Rapallo si sarebbe lanciata volontariamente forse per un rimprovero dell’insegnante. È quanto emerge dalle indagini della polizia. L’alunna avrebbe avuto uno screzio con un compagno e per questo la professoressa l’aveva ripresa dicendole che forse le avrebbe messo una nota.

A fine lezioni la ragazzina ha aperto la finestra e ha scavalcato. La docente ha provato a tenerla ma lei si è divincolata e si è lanciata nel vuoto, da una altezza di quasi sei metri.

I suoi compagni hanno assistito alla scena impietriti e in molti si sono messi a urlare ea piangere. Dalle indagini non sarebbero emersi finora episodi di bullismo o di maltrattamenti. Il cellulare della ragazza è stato sequestrato per poterlo analizzare e capire se vi siano altri motivi dietro il gesto. Gli investigatori sono andati all’ospedale Gaslini per sentire la giovane.

La bambina era cosciente quando i soccorritori sono arrivati. Ha riportato fratture multiple agli arti inferiori ed è ricoverata in ortopedia all’ospedale Gaslini. Le sue condizioni sono stabili.