Caltanissetta, Invicta Under 17 lotta e conquista la vetta della classifica

Si sapeva sin dalla partita di andata che ieri sera si sarebbe assistito ad una lotta, al Palacannizzaro di Caltanissetta tra gli under 17 nisseni e i coetanei siracusani la partita non ha disatteso i pronostici.

L’Invicta di Coach Spena parte forte in difesa ruba palloni su palloni e conclude in contropiede dando un primo break di 11 lunghezze, non tarda ad arrivare il time-out di Coach Bonaiuto ma al rientro i nisseni sono indiavolati ed iniziano a segnare in transizione dall’arco dei tre punti con un super La China (alias mocio) (32 punti, 3 rimbalzi, 8 assist). Il primo quarto si chiude con l’inerzia a favore dell’Invicta con il punteggio di 27/11.

Il secondo quarto inizia con la reazione degli ospiti che viene placata dalla super difesa di Lino Selvaggio sul playmaker avversario e dei recuperi difensivi di un monumentale Antonio Palermo (alias Swiffer) (17 punti, 21 rimbalzi, 4 assist, 4 stoppate e 8/12 tiri liberi) si va nello spogliatoio sul 45/26 per i nisseni; Siracusa non ci sta e si ricorda di essere campione regionale in carica e trascinata da un super Parlato prova a ricucire il gap ma tra i nisseni Jack La Bua (alias il cinese) e Matteo Girone non ci stanno e con rimbalzi e penetrazioni da fallo e buono fanno sì che l’Invicta chiude il terzo quarto in vantaggio di 14 lunghezze 63/49. Inizia l’ultimo periodo e gli ospiti provano a difendere a zona (1-3-1) La China ringrazia e li punisce con due tiri da tre punti da questo momento in poi è una lotta alla ricerca dell’ultima energia, squadre allungate e difesa pressione a tutto campo per entrambe l’Invicta perde tre palloni di seguito e gli ospiti pregustano la rimonta, sono solo a 10 lunghezze time-out tecnico di Coach Spena che richiama all’ordine ed esige più gestione della palla al rientro accade proprio ciò: su due giri palla “Mocio” si mette in proprio e fa canestro da distanze siderali rendendo vani i vari tentativi di recupero degli ospiti.

La partita si dirige verso la fine con il risultato di 79/67 risultato giusto che fa capire che è stata una battaglia senza esclusione di colpi conclusasi con il grido di entrambe le squadre poste a centrocampo “1-2-3 Maddalena” uno spettatore speciale che ha visto giocare i propri amici illuminandoli come solo una