Basket maschile serie D. L’Invicta batte Capo d’Orlando in gara 1 di finale playoff

Sabato 25 marzo si è giocata al Palacannizzaro la tanto attesa gara 1 della finale Play-off contro Capo D’Orlando. Le due squadre partono subito forte, nessuna delle due ha intenzione di regalare niente, i nisseni con un inizio scoppiettante di Paride Giusti (18 punti, 10 rimbalzi e 3 assist MVP della gara) prende vantaggio con le sue bombe dell’arco dei tre punti, Capo D’Orlando non ci sta e risponde in transizione offensiva. Si chiude il primo quarto xon i nisseni avanti 21/15.

Inizia il secondo quarto e la difesa dell’Invicta aumenta l’intensità, Capo D’Orlando perde svariati palloni ma i nisseni non ne approfittano. La tensione in campo è altissima, il secondo periodo di gioco è caratterizzato da molti errori sia da un lato che dall’altro, a metà secondo quarto il Capo Basket mette la testa avanti di 1 lunghezza ma il vantaggio degli ospiti dura solo un’azione, la risposta dei nisseni non tarda ad arrivare con una bomba di capitan Zarbo (alias Jack 13 punti e 3 rimbalzi) ed una bomba di Samuele Talluto. Il secondo quarto si chiude 34/30 per i nisseni.

Al rientro degli spogliatoi il tema è sempre lo stesso l’Invicta ruba palla ma non concretizza in transizione offensiva. Il Capo D’Orlando colpisce dell’arco dei tre punti e rimane a galla, Mattia Talluto con i suoi penetra e estatica mette in moto gli interni: Amato, Giarrusso e Lombardo contro la zona avversaria tutto ciò porta i suoi preziosi frutti, gli interni avversari carichi di falli. Inizia il quarto quarto con i nisseni avanti di cinque lunghezze.

Gli avversari aumentano la pressione difensiva, cercando di far perdere palla ai nisseni ma l’Invicta ha un uomo in più in campo, si è proprio così il pubblico del Palacannizzaro che conta circa 800 unità inizia a sostenere incessantemente con il coro:”Invicta, invicta, invicta” i ragazzi nisseni, coach Spena chiama time-out per registrare l’attacco sulla pressione difensiva avversaria.

Al rientro i nisseni trovano soluzioni in campo aperto una su tutti il contropiede che è paradossalmente partito dalla rimessa da fondo campo eseguita da un monumentale Giusti, apertura per Mattia Talluto che in palleggio si lancia sulla corsia laterale, passa la palla a Giusti che ribalta per Samuele Talluto che dopo aver battuto un avversario serve un assist d’oro a Fabio Amato che arrivando a rimorchio mette il sigillo con il più 5 a 44 secondo dalla fine.

L’azione dopo gli avversari perdono palla e Mattia Talluto manda in contropiede Giusti che realizza schiacciando a canestro e mandando letteralmente in delirio il Palacannizzaro come non succedeva da tempo. A fine gara i nisseni tutti uniti a centro campo saluta e ringraziano il proprio pubblico, rimanendo coscienti che in settimana si dovrà lavorare tanto e duro per affrontare al meglio la trasferta di sabato prossimo a Capo D’Orlando!