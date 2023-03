Bambino di un anno e mezzo muore investito dallo scuolabus sul quale era appena salita la sorella

Un bambino di un anno e mezzo è morto investito dallo scuolabus sul quale era appena salita la sorella più grande. La tragedia è avvenuta a Casette d’Ete, in provincia di Fermo. Il bimbo avrebbe tentato di seguire la sorella, diretta come ogni mattina all’asilo, sfuggendo al controllo della madre per pochi ma decisivi istanti.

Proprio in quel momento infatti l’autista del bus – secondo i primi riscontri – avrebbe fatto retromarcia. Il bambino è stato quindi travolto dal bus, inutili i soccorsi: all’arrivo dell’ambulanza il piccolo era già deceduto. (fonte Tg Com 24)