ANCI Sicilia sensibilizza sui disturbi alimentari: “Malattie gravi e curabili”

L’ANCI Sicilia, in collaborazione con Donna Donna Onlus, in occasione della giornata sui Disturbi Alimentari, che ricorre il 15 marzo, rinnova l’invito a comuni, città metropolitane e liberi consorzi, ad aderire alle iniziative facendosi promotori di eventi destinati alle comunità locali e alla popolazione scolastica con l’obiettivo di intercettare e prevenire i disturbi legati all’alimentazione.

“I disturbi del comportamento alimentare sono da considerare alla stessa stregua delle malattie gravi e curabili che possono colpire chiunque indipendentemente da età, peso, etnia, nazionalità, orientamento sessuale, genere, cultura e stato socio-economico e il ruolo delle istituzioni locali, sanitarie e scolastiche – spiegano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’ANCI Sicilia- è quello di diffondere tutte le informazioni necessarie ad aumentare la consapevolezza, in particolare fra i più giovani, creando una rete di protezione che faccia emergere la parte sommersa del fenomeno e supporti le tante famiglie che troppo spesso vivono questo dramma in totale solitudine”.

In una nota corredata da una locandina da affiggere nei palazzi comunali e di un opuscolo a cura del Ministero della Salute, inviata stamattina, l’ANCI Sicilia, in occasione della giornata del fiocchetto lilla, sollecita il coinvolgimento di tutte le amministrazioni locali in campagne informative, attraverso i propri siti istituzionali, i canali social e mediante l’organizzazione di incontri sul territorio.