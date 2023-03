8 marzo: Polizia , violenze sessuali +13,5%; stalking -7,8%

Violenze sessuali in aumento del 13,5%, atti persecutori e maltrattamenti in famiglia in misura rispettivamente del 7,8 e del 2,2%. E’ l’andamento dei cosiddetti ‘reati spia’ della violenza di genere rilevato per lo scorso anno dal Rapporto sulle donne vittime di violenza curato dalla Direzione centrale della Poliziacriminale in occasione dell’8 marzo. Le violenze sessuali, dopo il dato piu’ basso fatto registrare nell’anno della pandemia (4.497), sono cresciute costantemente, diventando 5.274 nel 2021 e 5.991 (una media di piu’ di 16 al giorno) l’anno scorso.

Le vittime di genere femminile continuano a risultare predominanti, con il 91%; di queste il 71% sono maggiorenni e il 79% di nazionalita’ italiana. Stabile l’efficacia dell’azione investigativa, con una percentuale di casi scoperti che si attesta al 61% (+4%). Emilia Romagna, Liguria e Trentino Alto Adige sono le regioni con la piu’ elevata incidenza dei reati commessi, Basilicata, Campania e Abruzzo quelle con i valori piu’ bassi. Sul fronte dello stalking, si rileva un trend crescente del numero di reati sino al 2021 (18. 724) e un successivo decremento nell’ultimo anno (17.259). L’azione di contrasto, dopo aver evidenziato un progressivo calo fino al valore piu’ basso due anni fa (59% di reati scoperti), nel 2022 fa registrare una significativa inversione di tendenza, attestandosi al 67%.

L’incidenza dei reati commessi risulta piu’ elevata in Campania, Sicilia e Puglia. Le regioni in cui si registra un’incidenza minore sono il Veneto, il Trentino Alto Adige e le Marche. Anche nel 2022, in linea con il passato, le vittime sono per lo piu” di genere femminile (74%): di queste, il 96% sono maggiorenni e l’88% e’ di nazionalita’ italiana.

Nel caso dei maltrattamenti contro familiari e conviventi, fino al 2021 si rileva un trend crescente dei reati commessi, che invece decrescono nell’ultimo anno: erano 23.728 nel 2021, sono stati 23.196 nel 2022. Allo stesso modo, la relativa azione di contrasto , dopo aver conosciuto una progressiva decrescita fino al valore piu’ basso nel 2021 (71% di reati scoperti), nel 2022 evidenzia un’inversione di tendenza, con un incremento della percentuale dei delitti scoperti, che si attesta al 77%: la Campania , la Sicilia e l’Emilia Romagna risultano le regioni con la piu’ elevata incidenza dei reati commessi, il Molise, la Valle d’Aosta e le Marche quelle in cui tale incidenza e’ piu’ bassa.

Anche per questo reato continuano a produrre predominanti le vittime di genere femminile, che nell’ultimo anno si attestano all’81%: il 93% sono maggiorenni e il 76% e’ di nazionalita’ italiana. Da evidenziare infine come, tra il 2019 e il 2022, anche l’azione di contrasto ai ‘reati spia’ abbia fatto registrare un tendenziale incremento dei presunti autori noti, del 10% per gli atti persecutori e del 12% per i maltrattamenti contro familiari e conviventi e per le violenze sessuali.(AGI)Bas 080700 MAR 23 NNNN