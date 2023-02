Tragico impatto tra moto ed auto: perde la vita trentenne centauro, ferita gravemente una donna

Incidente mortale nel siracusano. Nel tragico impatto tra una moto ed un’auto, lungo la Statale 115 tra Rosolini e Noto, ad avere la peggio è stato un trentenne di Vittoria che ha perso la vita .

L’uomo, al momento dell’incidente, era in sella alla moto insieme ad una donna rimasta gravemente ferita e trasferita in elisoccorso al Cannizzaro di Catania. Alla guida dell’auto c’era una 72enne. In queste ore le forze dell’ordine intervenute sul posto sono impegnate nel ricostruire la dinamica dell’incidente.