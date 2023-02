Tragico impatto moto contro auto: morto centauro di 28 anni

Un drammatico incidente si è verificato lungo il ponte sul fiume Ippari sulla Strada Provinciale 18 all’ingresso di Vittoria, nei pressi del cimitero. A perdere la vita è stato un centauro di 28 anni che viaggiava a bordo della sua motocicletta Yamaha.

La vittima, che era uscita in comitiva con altri tre amici, s’è scontrata frontalmente con una Fiat Multipla ed è poi precipitata giù da una scarpata che delimita la carreggiata.

Il giovane avrebbe fatto un volo di circa 15 metri. Inutile si è rivelato l’intervento del 118: per il 28enne, che avrebbe dovuto sposarsi il prossimo mese di agosto, non c’è stato nulla da fare. In queste ore le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.