Scienza: pappagalli cacatua capaci trasportare e usare strumenti

Durante la ricerca di cibo, i cacatua sono in grado di trasportare con se’ degli strumenti che potrebbero agevolarli nell’individuazione e nella raccolta di semi e noci. Lo suggerisce uno studio, pubblicato sulla rivista Current Biology, condotto dagli scienziati dell’Universita’ di Medicina Veterinaria. Il team, guidato da Antonio Osuna-Mascaro’, ha esaminato un gruppo di cacatua delle Tanimbar, scientificamente noti come Cacatua goffiniana, piccoli pappagalli bianchi endemici dell’arcipelago delle isole Tanimbar in Indonesia.

Stando a quanto emerge dall’indagine, questi uccelli sembrano in grado di utilizzare strumenti e oggetti per facilitare la ricerca di cibo, un’abilita’ che finora nel mondo animale era stata riconosciuta solo agli scimpanze’. Non era stato dimostrato, pero’, che i gesti fossero del tutto intenzionali, mirati e differenziati in base alle esigenze. I ricercatori hanno infatti utilizzato degli esperimenti per capire se i cacatua siano effettivamente capaci di capire quanto una situazione richieda piu’ di un singolo strumento.