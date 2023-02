Istat: popolazione sempre più vecchia, 177 anziani ogni 100 bambini

L’invecchiamento della popolazione è tra i più significativi ed è divenuto un elemento di forte criticità del Paese. L’indice di vecchiaia nelle città metropolitane ha raggiunto nel 2021 il valore di 177,5 anziani per 100 bambini, in continua crescita negli anni (nel 2011 era 142,4), ma comunque molto inferiore alla media nazionale (187,6), a conferma del progressivo invecchiamento della popolazione in tutto il territorio: più anziani nel comune capoluogo (192,0) e nei comuni dell’ultima cintura e un’incidenza minore nelle prime due cinture.

E’ quanto evidenzia il Focus sulle città metropolitane diffuso oggi dall’Istat. Valori dell’indice molto al di sopra della media delle città metropolitane spiccano nei territori del Nord da Torino a Firenze, con un’intensità maggiore in tutta l’area di Genova. Differenziata la tendenza da Roma in giù con un invecchiamento più basso della media a Roma, Napoli, Reggio Calabria, Palermo e Catania; superiore alla media invece Bari, Messina e soprattutto Cagliari (pari a 215).

Il processo di invecchiamento si riflette anche nell’età media in crescita che raggiunge i 45,7 anni nel 2021 nel complesso delle città metropolitane ma al di sotto deldato nazionale (46,2), pur con una certa variabilità nei territori metropolitani (il valore massimo di 49,5 Genova e 47,6 a Cagliari e minimo a Napoli con un’età media di 42,8) (Figura 5). Più giovani nelle prime due cinture e meno nei capoluoghi.