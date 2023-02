Istat: nel paniere entrano massaggi e riparazione smartphone

Cambia il paniere Istat dei prezzi al consumo per il calcolo dell’inflazione. Quest’anno entrano, tra i prodotti rappresentativi dell’evoluzione dei consumi delle famiglie e delle novità normative, la visita medica sportiva (libero professionista), la riparazione smartphone e le apparecchiature audio intelligenti.

Tra i prodotti che rappresentano consumi consolidati, entrano il tonno di pescata e i rombi di allevamento, il deambulatore, il massaggio estetico. Nel paniere per il calcolo dell’inflazione Nic (per l’intera collettività nazionale) e Foi (per le famiglie di operai e impiegati) 1.885 i prodotti elementari (1.772 nel 2022).