Giornalismo, indetto il Premio nazionale Orlando Scarlata

E’ indetto il Premio nazionale Orlando Scarlata per onorare la memoria dell’insigne collega scomparso il 20 maggio 2017. Grande giornalista, illuminato dirigente sindacale e presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti, Scarlata è stato una figura di primo piano per tre generazioni di cronisti italiani. Il premio dal titolo “Racconta un fatto eclatante che ti ha coinvolto nel corso della tua attività da giornalista precario” prevede un riconoscimento di 5000 €, di cui 1500 € offerti dalla famiglia.

Sarà riservato a giornalisti iscritti all’albo da almeno 5 anni e di età non superiore ai 40 anni. Il premio prevede 3 classificati. I partecipanti dovranno fare pervenire entro il 31 marzo 2023 al Gruppo giornalisti pensionati della Sicilia un articolo inedito o un video o un testo radiofonico sulla propria esperienza. Il testo o intervento web di 50 righe di 60 battute a rigo, o videoradiotelevisivo della durata massima di 1 minuto e 50″ deve essere inviato entro e non oltre il 31 marzo 2023 all’Associazione siciliana della Stampa, via Francesco Crispi 286 – 90139 Palermo oppure via mail a assostampa@assostarnpasicilia.it

La commissione esaminatrice sarà composta dal presidente Gruppo pensionati Sicilia, dal segretario nazionale FNSI, dal presidente Unione nazionale giornalisti pensionati, da un membro designato dalla famiglia Scarlata, dai rappresentanti dagli Enti di categoria che parteciperanno all’iniziativa.

Il giudizio della commissione sarà inappellabile. Il premio sarà consegnato nel mese di maggio 2022 nel corso di una cerimonia pubblica che si svolgerà presso la sede del Gruppo giornalisti pensionati di Sicilia via Francesco Crispi 286 – 90139 Palermo.

I partecipanti al premio dovranno allegare un breve curriculum che comprenda: Luogo e data di nascita. Titolo di studio. Dichiarazione di iscrizione all’Ordine dei giornalisti. Dichiarazione di non aver superato il 40esimo anno di età. I vincitori del premio dovranno fare pervenire la documentazione che confermi quanto dichiarato entro i termini che verranno prescritti dagli uffici di Segreteria (telefono 091 581001, assostampa@assostampasicilia.it) accompagnata da una dichiarazione di accettazione del Premio.